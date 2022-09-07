Минниханов наградил депутата Госдумы Гильмутдинова медалью за заслуги перед Татарстаном

Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил депутата Госдумы от Татарстана, первого заместителя председателя комитета ГД по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан». Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Согласно документу, награда вручается за «особый вклад в укрепление межнационального мира и согласия, многолетний плодотворный труд и активную общественную деятельность».

Фото: realnoevremya.ru

Стоит отметить, что в июле этого года в День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл вручил Ильдару Гильмутдинову награду Казанской епархии — медаль святителя Гурия.

Депутат вместе со своей командой на протяжении 5 лет занимается реставрацией казанского Петропавловского собора.

Во время вручения награды Гильмутдинов отметил, что многолетние работы в храме в скором времени будут завершены и рабочие переместятся на колокольню, работы над которой планируется завершить в следующем году.

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Максим Кокунин