Участников секретной ядерной операции на Кубе могут признать ветеранами — но правительство это не поддерживает

На рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который предлагает признать ветеранами участников секретной ядерной операции «Анадырь» на Кубе. В октябре этого года исполняется 60 лет с момента ее проведения. Законотворцы отмечают, что эта операция заставила правительство США начать вести переговоры с правительством СССР, отказаться от агрессии против Кубы, убрать ракетно-ядерное вооружение из Турции и вступить в переговоры о сокращении ядерного оружия и его неприменения в будущем.

— Однако участники операции «Анадырь», совершившие истинно героические действия, официально не признаны в нашей стране ветеранами боевых действий, — говорится в тексте законопроекта.

Депутаты сообщают, что впервые вопрос о признании участников операции «Анадырь» встал еще в 2001 году после обращения самих военнослужащих. В различные периоды в поддержку такой инициативы выступили начальник Генштаба России Анатолий Квашин, командующий РВСН Николай Соловцов, главнокомандующий ВМФ, адмирал Владимир Масорин, главнокомандующий ВВС Анатолий Ноговицын, а также ряд политических деятелей. Однако тогда авторы законопроекта отозвали его с рассмотрения из-за отрицательного заключения правительства России.

Фото: function.mil.ru

Сейчас правительство России также вынесло отрицательное заключение к предлагаемому законопроекту. В документе, датированном 26 апреля этого года, указано, что участники операции «Анадырь» не принимали непосредственного участия в боевых действиях. Это, по мнение правительства России, не соответствует концепции ФЗ «О ветеранах». К тому же, принятие законодательной нормы потребует дополнительных расходов из бюджета. Согласно расчетам депутатов, на это потребуется около 91,5 миллиона рублей.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что в рамках операции «Анадырь» на Кубу скрытно было доставлено ракетно-ядерное вооружение, а также другая передовая военная техника. Кроме того, в стране базировались 43 тысячи военнослужащих, 68 из которых погибли по различным причинам. Сейчас же живых участников операции «Анадырь» осталось около 1 400.

— Проект федерального закона обращен к нашим гражданам, возраст которых превышает 78 лет и которые нуждаются в моральной, а часть из них и в дополнительной материальной поддержке государства, — отмечается в тексте законопроекта.

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Артем Гафаров