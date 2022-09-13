В ОДКБ предложили отправить генсека на армяно-азербайджанскую границу

Фото: Минобороны Армении (архив)

На заседании ОДКБ предложили направить генсека на границу Армении и Азербайджана. Об этом пишет БелТа.

Также в рамках ОДКБ предложили создать группу для анализа ситуации и выработки предложений из-за обострения на армяно-азербайджанской границе.

Фото: mil.am

Пост генсека ОДКБ сейчас занимает Станислав Зась.

Постпред страны в организации Виктор Биягов на экстренном заседании постоянного совета ОДКБ заявил, что Армения ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Биягов выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора.



Ранее Ереван сообщил, что азербайджанские военные обстреляли территорию страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается. В свою очередь Баку сообщил о том, что армянские военные обстреляли позиции их войск на границе. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях.

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Татьяна Леухина