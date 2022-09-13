Армения ждет от ОДКБ действенных мер из-за ситуации на границе с Азербайджаном

Армения ждет от ОДКБ действенных коллективных мер в связи с обострением ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом заявил постпред страны в организации Виктор Биягов на экстренном заседании постоянного совета ОДКБ.

— Армения, обратившись к своим союзникам по ОДКБ, ожидает от них действенных коллективных мер в интересах обеспечения безопасности, территориальной целостности и суверенитета Республики Армения в рамках Устава ОДКБ, — приводит «РИА Новости» заявление МИДа Армении.

Фото: Минобороны Армении (архив)

Биягов выразил уверенность, что механизмы ОДКБ способны обуздать агрессора.

Ранее Ереван сообщил, что азербайджанские военные обстреляли территорию страны с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается. В свою очередь Баку сообщил о том, что армянские военные обстреляли позиции их войск на границе. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях.

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Татьяна Леухина