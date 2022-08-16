Возле поселка Большие Дербышки под Казанью образовалась несанкционированная свалка

Фото: пресс-служба ОНФ в Татарстане

Народный фронт в Татарстане обратился в администрацию Казани и Министерство экологии и природных ресурсов республики с просьбой ликвидировать стремительно разрастающуюся свалку в поселке Большие Дербышки. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Гора мусора образовалась на месте, где жители просят построить дорогу к поселку. Свалка появилась более года назад.

В самом жилом массиве проживают многодетные семьи, которым выделили участки земли под строительство, не обеспечив необходимую инфраструктуру.



Фото: пресс-служба ОНФ в Татарстане

Общественники выезжали на место и обратили внимание на специфический запах. Им рассказали местные жители, что его источником являются отходы с птицефабрики. Горы мусора привлекают насекомых, крыс и других животных, способных переносить различные инфекционные заболевания. Очевидно, что данная свалка может нанести вред здоровью людей.

Народный фронт взял на контроль ликвидацию стихийной свалки в поселке Большие Дербышки.



В конце июля инспекторы Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана выехали в Лаишевский район после обновления профиля свалки в селе Малые Кабаны в соцсетях. Исполнительному комитету направили претензию для устранения данного нарушения.



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Татьяна Леухина