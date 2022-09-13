В Казани на набережной озера Кабан представят аудиоспектакль

В Казани 17 сентября на набережной озера Кабан жители и гости столицы Татарстана смогут послушать аудиоспектакль и увидеть инсталляции казанских художников. Каждая из них будет связана с одним из сюжетов и дополнять его, сообщает мэрия города.

Режиссеры аудиоспектакля «Кабан Cool» Ксения Шачнева и Дина Сафина собрали воедино истории горожан и экспертов о прошлом и настоящем озера Кабан. Краевед Марк Шишкин, режиссер Ильгиз Зайниев, дендролог Сергей Мурзов, орнитолог София Хохлачева и другие участники расскажут, как озеро меняет город и как город меняет его.

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

Спектакль начнется в 17:00 на пересечении улиц Салимжанова и Татарстан, над детской площадкой набережной озера. Для комфортного прослушивания необходимо иметь при себе мобильный телефон и наушники, порекомендовали в Дирекции парков и скверов Казани.

Послушать и увидеть постановку можно будет и после 17 сентября — для этого нужно всего лишь найти точку старта и отсканировать там QR-код со ссылкой на проект.

На этой неделе казанская набережная на озере Кабан попала в список 20 главных архитектурных объектов, построенных в России в XXI веке.



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Илина Хакимова