В Госдуме создадут группу «Большая Волга» для развития речных перевозок

В Госдуме будет сформирована межфракционная рабочая группа «Большая Волга» для координации работы представителей приволжских регионов. Ее инициатором выступила депутат Валентина Терешкова. Об этом сообщил спикер российского парламента Вячеслав Володин. Цель группы — восстановление и развитие грузо-пассажирских перевозок в Волжском бассейне.

— Сегодня существует большой запрос на развитие речного сообщения, — сообщил на первом заседании парламента Вячеслав Володин. Он предложил провести выездные парламентские слушания в Нижнем Новгороде с приглашением представителей Правительства, госкорпораций, регионов. — (Надо) обсудить вопрос, а затем выйти на принятие решений, — сказал он. По поручению председателя ГД организацией этих мероприятий займется профильный комитет — по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: Олег Тихонов

Напомним, правительство Татарстана предложило пяти регионам учредить Объединенную Волжско-Камскую судоходную компанию. В июне министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов на выездном заседании Комитета Госдумы сообщил, что учредителями готовы стать Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия, а у каждого из субъектов будут равные права и каждый получит по 20% в уставном капитале. Первоначальный вклад составит 1 миллион рублей. Сама будущая Объединенная Волжско-Камская судоходная компания будет зарегистрирована в Зеленодольске в течение месяца, уточнял Фарит Ханифов. Правда, эта компания до сих пор не создана.

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Луиза Игнатьева