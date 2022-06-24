Объединенная Волжско-Камская судоходная компания запросит у федерального центра более 18 млрд рублей

Фото: Олег Тихонов

АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» планирует запросить из федерального бюджета 18,1 миллиарда рублей для ускорения строительства речных судов к 2030 году.

— Для реализации проекта «Великий Волжский путь» и достижения показателей проекта требуется выделение дополнительного финансирования в размере 5,7 миллиарда рублей до 2024 года. Общий объем необходимых федеральных средств — 18,1 миллиарда рублей до 2030 года, — сообщил глава Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов на выездном заседании Госдумы по развитию туризма.

Фото: tourism.tatarstan.ru

АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» планирует разместить заказ на строительство девяти пассажирских судов до 2024 года, еще 27 единиц — к 2030 году. Участники заседания отмечали, что штучное производство не даст большого количества новых судов, поэтому необходимо запускать серийное на долгосрочную перспективу.

По словам Сергея Иванова, туристические компании не могут заказать строительство новых судов, так как их ресурсы ничтожно малы и необходима поддержка государства, чтобы удовлетворить весь спрос. По его оценке, регионам необходимо не менее 34 скоростных судов типа «Метеор» или «Валдай» к 2024 году и около 30 экскурсионных прогулочных типа «Чайка».

В настоящее время общий флот в регионах ПФО составляет всего 28 речных судов. Это 10 пассажирских судов на подводных крыльях «Метеор» и «Валдай» и 18 прогулочно-экскурсионных судов проекта «Ом» и «Москва».

— Это ничтожно малое количество судов для нашего округа, — отметил Сергей Иванов.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, с предложением создать акционерное общество «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания», которое выступит заказчиком строительства речных судов, выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. Он заявил, что в совет директоров компании должны войти министры транспорта регионов, находящихся на Волге. Глава республиканского Миндортранса считает, что в этом случае компания сможет скоординировать усилия по обновлению речного флота.

Как рассказал Фарит Ханифов «Реальному времени», учредителями АО «Объединенная Волжско-Камская судоходная компания» выступят Татарстан, Марий Эл, Ульяновская, Самарская области и Чувашия. Компания будет зарегистрирована в Зеленодольске в течение июня.

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Луиза Игнатьева