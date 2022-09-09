Годовая инфляция в России в августе достигла 14,3%

В России годовая инфляция в августе 2022 года замедлилась до 14,3% против 15,1% в июле. Об этом сообщает Росстат.

В месячном выражении потребительские цены снизились на 0,52%. Продовольственные товары в августе подешевели на 1,36% по сравнению с июлем, однако они подорожали на 15,77% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 15,51% в годовом выражении.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В России за период с 30 августа по 5 сентября повысились цены овощные консервы для детского питания (+0,87%), чай (+0,36%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (+0,26%), мороженая рыба (+0,22%), хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, сосиски, сардельки и подсолнечное масло (+0,17%), сливочное масло (+0,16%). Свинина, баранина, полукопченые и варено-копченые колбасы, маргарин, творог, сухие молочные смеси для детского питания, шоколадные конфеты подорожали на 0,1%.



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Татьяна Леухина