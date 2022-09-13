На Мамадышском тракте из-за ДТП образовалась трехкилометровая пробка

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Советском районе Казани на улице Мамадышский тракт из-за ДТП образовалась трехкилометровая пробка. Она начинается от развилки с улицей Интернациональной и заканчивается возле поворота на улицу Дорожную. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Согласно данным карты, авария заняла левый и средний ряд. Также серьезное затруднение движения отмечено на проспекте Победы — оно начинается от дома №19 и у поворота на Оренбургский проезд (на участке дороги с пересечением Оренбургского тракта также произошла авария).

В целом дорожная ситуация по городу оценивается в 4 балла. Небольшие пробки есть на улицах Марселя Салимжанова, Щербаковский переулок, Лево-Булачная, Рихарда Зорге и Даурская.

Фото: Максим Платонов (архив)

Вчера утром в Казани на улице Сибирский тракт из-за трех аварий образовалась четырехкилометровая пробка. Она начиналась от дома 49 и заканчивалась у сквера на Советской площади.

Первая авария произошла на развилке у Сибирского тракта и проспекта Ямашева. Вторая — также неподалеку, на повороте у этого же участка. Еще одно ДТП было у светофора на Советской площади (в среднем ряду, напротив здания Конструкторского бюро).

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Максим Кокунин