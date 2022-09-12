На Сибирском тракте из-за трех аварий образовалась четырехкилометровая пробка

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Советском районе Казани на улице Сибирский тракт из-за трех аварий образовалась четырехкилометровая пробка. Она начинается от дома 49 и заканчивается у сквера на Советской площади. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Первая авария произошла на развилке у Сибирского тракта и проспекта Ямашева. Вторая — также неподалеку, на повороте у этого же участка. Еще одно ДТП видно у светофора на Советской площади (в среднем ряду, напротив здания Конструкторского бюро).

Также серьезный затор образовался на автомобильной дороге по улице Космонавтов. Он начинается от Аграрной (дом 57а) и заканчивается на том же светофоре у Советской площади.

Фото: realnoevremya.ru

В целом по городу дорожная ситуация оценивается в четыре балла. Затруднение движения отмечается на проспекте Универсиады (авария в среднем ряду возле СНТ «Любитель»), Нурсултана Назарбаева (ДТП в правом ряду у моста Крестовниковых), Пушкина, Ершова, Чуйкова.

Фото: realnoevremya.ru

В прошлую пятницу в Казани утром также образовались 6-балльные пробки. Сильные заторы отмечались на улицах Космонавтов, Патриса Лумумбы, Гвардейской, проспекте Победы и других.

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Максим Кокунин