КАМАЗ передал Башкирии заключительную партию автобусов

АО «КАМАЗ» передало «Башавтотрансу» заключительную партию автобусов, состоящую из 26 единиц техники, сообщила пресс-служба компании.

— Это уже вторая, заключительная партия автобусов, досрочно поставленных КАМАЗом в рамках заключенного ранее контракта. (...) Переданные автобусы НЕФАЗ 5299-30-57 — это автобусы большого класса, работающие на экологичном и экономичном газомоторном топливе. Они оборудованы электронным табло, тахографом для водителя, кондиционером с режимом обогрева, а также USB-розетками, Wi-Fi. Вместимость салона — 92 человека, — говорится в сообщении.

Новые автобусы будут курсировать по маршрутам, обслуживающим жителей микрорайонов Затон, Дема, Сипайлово, Инорс. Они заменят автобусы среднего класса на маршрутах № 30, 30к, 39, 57, 226. Увеличение количества автобусов предполагается также на маршрутах № 51/51а, 74, 69.

Фото: t.me/radiyhabirov

Первую партию, состоящую из 37 машин, КАМАЗ передал «Башавтотрансу» в конце августа.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, Башкирия прошла отбор в Минтрансе России и получит из федерального бюджета субсидию на покупку автобусов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

В это же время КАМАЗ выполнил контракт на поставку 51 газового автобуса в Киров, несмотря на сжатые сроки производства и проблемы с обеспечением импортными комплектующими в условиях санкций.

19 мая этого года состоялся электронный аукцион на поставку автобусов по заказу АО «Кировпассажиравтотранс», победителем которого был признан официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «Автобусный — Центр Столица». Предприятие выполнило поставку в согласованные с администрацией города сроки, а также исполнило дополнительное пожелание заказчика по компоновке салона с расположением места кондуктора.



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Максим Кокунин