КАМАЗ передал Уфе 37 новых НЕФАЗов

КАМАЗ передал «Башавтотрансу» 37 новых автобусов НЕФАЗ, которые в ближайшее время выйдут на наиболее востребованные маршруты Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Автобусы будут обсуживать жителей Затона, Демы, Сипайлово, Инорса. НЕФАЗы соответствуют требованиям доступной среды, в их оборудование входит электронное табло, тахограф для водителя, система видеонаблюдения, кондиционер с системой обогрева, а также USB-розетки, с помощью которых пассажиры могут зарядить телефон.

Фото: t.me/radiyhabirov

По словам Хабирова, еще 33 автобуса производства нефтекамского завода поступят в сентябре. Кроме того, Башкирия прошла отбор в Минтрансе России и получит из федерального бюджета субсидию на покупку автобусов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

— 35 автобусов из этой партии мы ожидаем в первом квартале 2023 года. Наша цель — сделать транспортную систему одной из лучших в стране, и мы последовательно к ней идем. Водителям — хороших дорог, а пассажирам — комфортных и безопасных поездок! — говорится в сообщении главы республики.

Фото: t.me/radiyhabirov

Этим летом КАМАЗ передал Новосибирску 100 газомоторных автобусов НЕФАЗ. Они будут курсировать на пяти маршрутах. Вместимость транспорта — до 84 человек.



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Максим Кокунин