КАМАЗ передал Кирову 51 новый НЕФАЗ

Фото: пресс-служба КАМАЗа

КАМАЗ выполнил контракт на поставку 51 газового автобуса в Киров, несмотря на сжатые сроки производства и проблемы с обеспечением импортными комплектующими в условиях санкций. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

19 мая этого года состоялся электронный аукцион на поставку автобусов по заказу АО «Кировпассажиравтотранс», победителем которого был признан официальный дилер ПАО «КАМАЗ» — ООО «Автобусный — Центр Столица». Предприятие выполнило поставку в согласованные с администрацией города сроки, а также исполнило дополнительное пожелание заказчика по компоновке салона с расположением места кондуктора.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Отмечается, в Киров были поставлены НЕФАЗ-5299-40-57 — городской низкопольный автобус большой вместимости с двигателем, работающим на компримированном природном газе. Автобус полностью соответствует программе «Доступная среда». Автомобили оснащены дополнительными опциями, среди которых: электронная система информирования пассажиров, видеонаблюдение, видеорегистраторо, тахограф и кондиционер.

Фото: пресс-служба КАМАЗа

Сегодня утром сообщалось, что КАМАЗ передал «Башавтотрансу» 37 новых автобусов НЕФАЗ, которые в ближайшее время выйдут на наиболее востребованные маршруты Уфы. О

Автобусы будут обсуживать жителей Затона, Демы, Сипайлово, Инорса. НЕФАЗы соответствуют требованиям доступной среды, в их оборудование входит электронное табло, тахограф для водителя, система видеонаблюдения, кондиционер с системой обогрева, а также USB-розетки, с помощью которых пассажиры могут зарядить телефон.

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Максим Кокунин