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В Елабуге объединили Цветаевские чтения с Литературным фестивалем имени Волошина — видео

23:35, 12.09.2022
В Елабуге объединили Цветаевские чтения с Литературным фестивалем имени Волошина — видео
Фото: мэрия Елабуги

В Елабуге международные Цветаевские чтения объединили с литературным фестивалем им. Максимилиана Волошина. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Все мероприятия в рамках форума приурочили к 130-летию со дня рождения Марины Цветаевой и 145-летию Максимилиана Волошина.

На форум съехались более восьмидесяти авторитетных литературоведов и специалистов. Помимо исследователей твор­чества Марины Цветаевой, были писатели, преподаватели вузов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, а также из Белоруссии и США.

В Нижнекамске 17 и 18 сентября будет проходить семейный литературный фестиваль «Сила слова». Он станет одним из главных культурных событий в регионе, познакомит жителей и гостей города с самыми актуальными произведениями детской и взрослой литературы последних лет и известными российскими авторами.

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Татьяна Леухина
ОбществоКультура Татарстан

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