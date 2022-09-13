Туроператоры больше не будут оформлять шенген в ряд стран ЕС

После отмены упрощенного визового режима со странами Евросоюза, российские туроператоры перестали оформлять шенгенские визы россиянам в ряд стран, в числе которых Финляндия и Греция. Теперь они лишь оказывают путешественникам поддержку в этом вопросе, сообщают «РИА Новости».

С 12 сентября перестало работать соглашение об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Теперь новый визовый режим дает возможность выдачи визы гражданину РФ для посещения только одной конкретной страны ЕС без доступа в шенгенское пространство.

— На данный момент только Финляндия объявила, что необходимо личное присутствие заявителя, таким образом помощь туроператора менее значима, чем до этого объявления. Больше ни одна страна шенгена на данный момент ничего такого не объявляла. Туроператоры оказывают содействие своим клиентам, которые бронируют наземное обслуживание в Европе. Таких клиентов совсем немного. И, видимо, с учетом введенных ограничений, будет еще меньше в обозримом будущем, — поделилась своим мнением глава Ассоциации туроператоров РФ Майя Ломидзе.

В туроператоре «Интурист» сообщили, что личное присутствие заявителя при подаче на шенген требуется не только для поездок в Финляндию, но и для поездок в Грецию. Раньше туристы могли обратиться к аккредитованному в визовом центре той или иной страны ЕС туроператору, принести все документы и оплатить путевку, а потом просто забрать паспорта с готовыми визами и тур. Сейчас же визовые центры в основном не принимают документы от туроператоров, в их числе Греция и Финляндия.

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— Сейчас, когда нам приходит заявка на тур, например, в Грецию, мы выясняем есть ли у туриста шенгенские визы. Если нет, то узнаем есть ли у них запись в визовый центр, чтобы было понятно — успеют ли они визу получить. Если ничего этого нет, то мы вправе аннулировать заявку, потому что туристы получить визу не успеют, — объяснили в туроператоре.

Также в «Интуристе» добавили, что если туристы получают отказ в визе, то туроператор в индивидуальном порядке возвращает деньги за несостоявшийся тур. На данный момент в рамках визовой поддержки туркомпании помогают путешественникам с приобретением ваучера с бронью отеля, авиабилетов, международного страхового полиса, дают рекомендации по заполнению анкеты для подачи документов. Эту информацию подтверждают и туроператоры Anex Tour и Space Travel.

В «Интуристе» рассказали, что до сих пор продолжают получать заявки на отдых от россиян в Греции, Италии и на Кипре. Только если раньше им приходило около десятки тысяч заявок в сезон в эти страны, то сейчас они получают — сотни.

С сегодняшнего дня Евросоюз полностью приостанавливает действие соглашения об упрощении визового режима с Россией, который был в силе с 2007 года.



Илина Хакимова