КАМАЗ презентовал пожарные машины нового поколения

КАМАЗ презентовал пожарные машины пятого поколения. Сегодня производственные мощности и главный сборочный конвейер челнинского предприятия посетили президент Татарстана Рустам Минниханов и министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков.

КАМАЗ представил автоцистерну, автолестницу и комбинированную пожарную автоцистерну с лестницей на шасси КАМАЗ пятого поколения.

В этих моделях улучшили проходимость и управляемость, увеличили баки для воды и пенообразователя, мощность подачи пены. Из-за увеличенной грузоподъемности шасси на автомобиле можно монтировать широкий спектр пожарной высотной техники, а обновленная система телескопических опор позволяет установить автолестницу на грунте любого рельефа.

Фото: tatarstan.ru

— Пожарные автомобили на шасси КАМАЗ успешно выполняют боевые задачи на промышленных объектах и в населенных пунктах. Это надежные, мобильные, проходимые отечественные машины. На предприятии есть все возможности для перспективного развития специальной техники для нужд ведомства, — заявил Куренков.

Он отметил, что КАМАЗ вместе с «Уралом» станут едиными поставщиками техники для МЧС России. Это будет способствовать увеличению объемов заказов и формированию единых регламентов техобслуживания, передает пресс-служба президента Татарстана.

Сегодня стало известно, Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова — филиал ПАО «Туполев» готов модернизировать Ту-214 для целей МЧС России. Ожидается, что борт будет приспособлен в том числе для медицинской эвакуации с установкой до пяти специально оборудованных медицинских модулей.

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Татьяна Леухина