В Татарстане открылась инклюзивная выставка «Искусство быть: запредельно близко»

В выставочном зале «Водонапорная башня» музея-заповедника «Остров-град Свияжск» открылась инклюзивная выставка современного искусства «Искусство быть: запредельно близко». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

На выставке представлены шесть арт-объектов — скульптуры из звуков, экспонаты, которые можно трогать и переставлять. Все работы художников, представленные на выставке «Искусство быть: запредельно близко», нацелены на взаимодействие со зрителем, а также на общение посетителей между собой.



Фото: mincult.tatarstan.ru

Посетители смогут увидеть работы шести художников — Дарьи Яковишиной «Отражение ускользающего времени», Анастасий Ковалевой «Без названия», арт-группы «Хочу Быть Соковым», «Сигнальный экземпляр», Валентины Андреевы «Ткань слуха», Яны Васильевой «Остров камней и равновесия» и Анны Мартыненко «Тактильно-звуковая прогулка».



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Илина Хакимова