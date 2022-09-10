В «Казанском Кремле» появятся тактильные макеты фасадов архитектурных памятников
В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» появятся уникальные тактильные макеты фасадов архитектурных памятников крепости для незрячих и слабовидящих гостей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.
15 сентября в 15:00 состоится презентация тактильных макетов фасадов архитектурных памятников. Незрячие и слабовидящие посетители смогут ознакомиться с фасадами Спасской башни, мечети «Кул Шариф», Благовещенского собора, башни Сююмбике и резиденции президента Татарстана.
Все макеты изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу. Осуществление данной программы стало возможным благодаря победе музея в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» (Specialview) благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».
В конце августа Министерство культуры России объявило о запуске цифровой карты музейных объектов для инклюзивного туризма, в нее войдет в том числе музей-заповедник «Казанский Кремль».
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