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В «Казанском Кремле» появятся тактильные макеты фасадов архитектурных памятников

06:35, 10.09.2022
В «Казанском Кремле» появятся тактильные макеты фасадов архитектурных памятников
Фото: realnoevremya.ru

В Музее-заповеднике «Казанский Кремль» появятся уникальные тактильные макеты фасадов архитектурных памятников крепости для незрячих и слабовидящих гостей. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Татарстана.

15 сентября в 15:00 состоится презентация тактильных макетов фасадов архитектурных памятников. Незрячие и слабовидящие посетители смогут ознакомиться с фасадами Спасской башни, мечети «Кул Шариф», Благовещенского собора, башни Сююмбике и резиденции президента Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Все макеты изготовлены в мастерской Михаила и Ольги Шу. Осуществление данной программы стало возможным благодаря победе музея в конкурсе «Создание тактильных копий музейных экспонатов» программы «Особый взгляд» (Specialview) благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт».

В конце августа Министерство культуры России объявило о запуске цифровой карты музейных объектов для инклюзивного туризма, в нее войдет в том числе музей-заповедник «Казанский Кремль».

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Илина Хакимова
ОбществоКультураИнфраструктура Татарстан

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