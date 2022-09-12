Штраф за проезд «зайцем» в общественном транспорте Казани увеличат до 3,6 тысячи рублей — это много или мало?

Штраф за проезд в общественном транспорте Казани без билета предложили увеличить в 12 раз, до 3,6 тысячи рублей. Сейчас «зайцам» придется заплатить 300 рублей.

С инициативой увеличить штраф за неоплаченную проездку в казанских троллейбусах, трамваях и автобусах выступил глава МУП «Метроэлектротранс» Айдар Абдулхаков. По его словам, количество безбилетников на городском транспорте выросло.



Айдар Абдулхаков обратил внимание, что с «зайцами» трудно бороться. Остановить транспорт при выявлении пассажира, решившего проехать бесплатно и отказывающегося заплатить за проезд, сейчас невозможно, так как это приведет к пробкам.

Фото: realnoevremya.ru

Штраф в 300 рублей на сегодняшний день прописан в Кодексе об административных правонарушениях Татарстана. Раньше санкция устанавливалась КоАП РФ, но в июле прошлого года ее исключили, регионам передали право самостоятельно вводить штрафы за проезд «зайцем».

3,6 тысячи рублей — это:

$59,53 или €59,15 по курсу ЦБ на сегодня.

или по курсу ЦБ на сегодня. 12 штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте Казани по действующим нормам — он составляет 300 рублей.

— он составляет 300 рублей. Семь штрафов за нарушение правил перевозки людей — по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ он составляет 500 рублей.

— по ч. 1 ст. 12.23 КоАП РФ он составляет 500 рублей. 116 поездок в общественном транспорте Казани — стоимость билета 31 рубль по банковской и транспортной карте.

— стоимость билета 31 рубль по банковской и транспортной карте. 12 поездок на такси — в среднем за одну услугу казанцам приходится заплатить 300 рублей.

— в среднем за одну услугу казанцам приходится заплатить 300 рублей. 40 поездок легковых автомобилей и мотоциклов по первому пусковому комплексу нулевого этапа М-12 от ЦКАД до обхода Орехово-Зуево — стоимость установили в размере 89 рублей.



— стоимость установили в размере 89 рублей. 12% от максимального штрафа, который могли назначать за отсутствие маски в общественном транспорте Казани в период обязательного масочного режима, — 30 тысяч рублей.

— 30 тысяч рублей. Пятая часть средней пенсии татарстанского пенсионера — по официальным данным, она составляет 18 тысяч рублей.

— по официальным данным, она составляет 18 тысяч рублей. Авиабилет на рейс Мурманск — Симферополь — приобрести в эконом-класс его можно начиная от 3,6 тысячи рублей.

— приобрести в эконом-класс его можно начиная от 3,6 тысячи рублей. В 3,6 раза больше штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте Москвы — он составляет 1 тысячу рублей.

— он составляет 1 тысячу рублей. В 17,5 раза меньше средней водителя казанского автобуса — по данным Ассоциации АТП РТ на сентябрь 2021-го, она составляла 63 тысячи рублей.

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Татьяна Демина