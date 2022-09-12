Казанские родители стали чаще отправлять детей в языковые лагеря

В 2022 году в языковых лагерях увеличилось количество школьников из Казани. Об этом «Реальному времени» сообщили в сети международных языковых школ EF Education First.

Согласно исследованию, чаще всего в языковые лагеря своих детей отправляют родители из Москвы и Санкт-Петербурга. В этом году заметно выросло число школьников из Южного, Уральского и Приволжского федеральных округов. Кроме Казани, активно стали отправлять детей в языковые лагеря жители Краснодара, Астрахани, Волгограда, Сочи, Екатеринбурга и Самары.

Несмотря на это, количество детей, которые в этом году провели летние каникулы в языковых лагерях, сократилось на 39% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с этим увеличилась средняя продолжительность программ обучения — с 2,2 до 3,4 недели.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В этом году зафиксировано расширение географии стран, в которые родители отправляют своих детей в языковые лагеря. Так, 22% родителей предпочли Дубай. Почти столько же, 21%, выбрали для детей Великобританию, 19% отправили их обучаться на Мальту. Для сравнения, в 2021 году больше половины родителей сделали выбор в пользу Великобритании — 53% респондентов.

Чаще всего летние каникулы в языковых лагерях проводят дети от 13 до 17 лет. Чаще всего путешествуют школьники после 7—10 классов.

Казанские родители отправляют детей и в муниципальные лагеря. Минувшим летом в 12 муниципальных лагерях центра «Ял» и в 12 лагерях предприятий отдохнули около 16 тысяч детей из столицы Татарстана.



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Татьяна Демина