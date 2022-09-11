Слуцкий подвел итог встречи с «Велесом» и отметил, что его команда победила в концовке заслуженно

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после выездной победы над «Велесом» (2:1) отметил, что удалось дожать соперника в концовке игры заслуженно.

«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, больше имели моментов. Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее провели очень качественно особенно второй тайм», —

Также наставник «Рубина» ответил на вопрос, почему решил сделать несколько перестановок в составе. В том числе выпустить Михаила Костюкова, пропустившего 10 месяцев и Артема Попова.

— Кто на данный момент лучше, тот и играет, — отметил Слуцкий.

Следующий матч «Рубин» проведет дома с астраханским «Волгарем» 18 сентября. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

