Новости спорта

17:17 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Слуцкий подвел итог встречи с «Велесом» и отметил, что его команда победила в концовке заслуженно

16:31, 11.09.2022 1
Слуцкий подвел итог встречи с «Велесом» и отметил, что его команда победила в концовке заслуженно
Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий после выездной победы над «Велесом» (2:1) отметил, что удалось дожать соперника в концовке игры заслуженно.

«Рады, что смогли дожать и выиграть в концовке. Считаю, что абсолютно заслуженно, потому что и больше атаковали, больше имели моментов. Несмотря на то, что к такому полю нужно приспосабливаться, тем не менее провели очень качественно особенно второй тайм», —

Также наставник «Рубина» ответил на вопрос, почему решил сделать несколько перестановок в составе. В том числе выпустить Михаила Костюкова, пропустившего 10 месяцев и Артема Попова.

— Кто на данный момент лучше, тот и играет, — отметил Слуцкий.

Следующий матч «Рубин» проведет дома с астраханским «Волгарем» 18 сентября. Начало встречи в 18:00 по московскому времени.

СпортФутбол Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:54
    Вот ведь заливает, на 90 минуте отскочил бургеркинг, а то бы не ведать победы, как своих ушей
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также