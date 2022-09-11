В июле смертность в Татарстане снизилась на треть

Фото: Ринат Назметдинов

За июль 2022 года в Татарстане умер 3 331 человек. Это на 32,6% меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Согласно данным Росстата, в июле 2021-го умерли 4 944 татарстанца. По количеству летальных исходов республика находилась на третьем месте среди регионов Приволжского федерального округа после Нижегородской области — 5 693 случая смерти, и Башкирии — 5 081 умерший.

По количеству умерших в июле 2022 года Татарстан находится на второй строчке. Антилидером стала Башкирия — за месяц там умерли 3 714 жителей.

Наименьшее число смертей среди регионов ПФО в июле зафиксировали в Марий Эл — 656. Это на 41,5% меньше, чем за июль прошлого года.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе в июле умерли 28 420 человек. Это на 32,4% меньше, чем за аналогичный месяц 2021 года.

Напомним, за первые 6 месяцев 2022 года в Татарстане умерли 23 325 человек. Это на 8,6% меньше, чем за январь — июнь прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина