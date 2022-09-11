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В Казанском кремле начали восстанавливать стену крепости

13:35, 11.09.2022
В Казанском кремле начали восстанавливать стену крепости
Фото: realnoevremya.ru

В Казанском кремле начали восстанавливать стену между Северо-Западной и Тайницкой башнями. В начале августа там стартовали противоаварийные и реставрационные работы.

Ожидается, что оборонное сооружение откроют к показу для посетителей, и оно станет частью общей экскурсии по стенам и башням Казанского кремля.

Фото: realnoevremya.ru

Противоаварийные работы на стенах Казанского кремля стартовали еще в мае. Тогда руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщала, что работы текущие, не являются внезапными.

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Татьяна Леухина
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