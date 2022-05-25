Проводимые в Казани на стенах Кремля противоаварийные работы оказались текущими

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сегодня на брифинге рассказала о противоаварийных работах на стенах Казанского кремля.



Она сообщила, что эти работы являются текущими, и они не были внезапными. Галимова добавила, что если понадобится провести их дополнительно, то это будет сделано.

Фото: Максим Платонов (архив)

Накануне стало известно, что на стенах Казанского кремля начались противоаварийные работы. Их проводят в соответствии с согласованной проектной документацией и выданным разрешением. В рамках них здесь устранят разрушения кирпичной кладки, отклонения от вертикали стен прясел на некоторых участках. Также планируется ликвидировать трещины, проседание грунта и расслоения отделочного слоя.



Дарья Акимова