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Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы

22:59, 01.09.2022
Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы
Фото: wikipedia.org

Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы, заявил глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга.

— Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идет перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме, — цитирует его ТАСС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сегодня заявил, что намерен сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС.

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Маргарита Головатенко
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