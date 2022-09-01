Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы

Запорожская АЭС переключилась на аварийный режим работы, заявил глава военно-гражданской администрации города Энергодара Александр Волга.



— Атомная электростанция в результате падения мощности по выходу электроэнергии переключилась в небольшой аварийный режим, пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идет перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме, — цитирует его ТАСС.

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сегодня заявил, что намерен сохранить постоянную миссию организации на Запорожской АЭС.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко