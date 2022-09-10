Почти половина МУП в Татарстане оказались убыточными

Сегодня на совещании в Доме правительства Татарстана глава Минземимущества республики Фаниль Аглиуллин рассказал о ситуации с государственными и муниципальными унитарными предприятиями (ГУП и МУП). По его словам, в Татарстане насчитывается 10 ГУП, каждый из которых является действующим, а убыточным по итогам второго квартала 2022 года стал лишь один.

Другая ситуация обстоит с МУП. Как рассказал Аглиуллин, если в Татарстане насчитывается 114 муниципальных унитарных предприятий, то действующими и них является только 91. Причем за первое полугодие этого года 43 из них (47,2%) являются убыточными.

Фото: mzio.tatarstan.ru

При этом министр также обратил внимание на ход выполнения программы реформирования ГУП и МУП в Татарстане. Так, на текущий год было запланировано реформирование 12 таких предприятий, при этом ликвидировано и реорганизовано было всего 5.

Одним из примеров убыточного муниципального унитарного предприятия может служить казанский ПАТП №2, который за последние пять лет ни разу не показал хоть какой-то прибыли, а ушел в минус суммарно почти на 290 миллионов рублей.

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Артем Гафаров