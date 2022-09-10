Новости общества

16:53 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Завтра в Татарстане ожидают облачную погоду и до +16 градусов тепла

15:56, 10.09.2022
Завтра в Татарстане ожидают облачную погоду и до +16 градусов тепла
Фото: realnoevremya.ru

По прогноз Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 11 сентября в республике ожидается облачная погода, днем местами возможны небольшие дожди.

Днем максимальная температура воздуха составит +16 градусов. Такого значения столбики термометров могут достигнуть в западной и юго-западной части Татарстана. В восточной части республики — до 14 градусов тепла.

Фото: МЧС по Татарстану

Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Местами возможны порывы до 12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Артем Гафаров
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также