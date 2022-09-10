Завтра в Татарстане ожидают облачную погоду и до +16 градусов тепла
По прогноз Гидрометцентра Татарстана, в воскресенье, 11 сентября в республике ожидается облачная погода, днем местами возможны небольшие дожди.
Днем максимальная температура воздуха составит +16 градусов. Такого значения столбики термометров могут достигнуть в западной и юго-западной части Татарстана. В восточной части республики — до 14 градусов тепла.
Ветер северо-западный со скоростью 4-9 м/с. Местами возможны порывы до 12 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +2 градуса.
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