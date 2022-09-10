Число случаев COVID-19 в России перевалило за 20 миллионов

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в России выявили 53 486 случаев заражения COVID-19. Всего по стране зарегистрирован 20 013 781 случай, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



Согласно данным на 10 сентября, за сутки в связи с выздоровлением от COVID-19 выписали 46 023 пациентов, всего выздоровевших — 19 023 718 человек.

За сутки от коронавируса скончалось 97 россиян. Всего от вируса скончались 385 262 человек. Госпитализировали 3 977 человек.

Фото: стопкоронавирус.рф

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Илина Хакимова