Владимир Рогов: Жители подконтрольного Киеву Запорожья хотят стать частью России

Жители Запорожской области Украины, которая продолжает находится под контролем ВСУ в большей степени хочет присоединиться в России, однако испытывают огромнейший стран переде нынешними властями Украины. Об этом рассказывает член Главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Люди не ответят на этот вопрос, прекрасно понимая, что с ними будет после того, как они выскажутся. Однозначно в Запорожье большинство людей нашей позиции, наших взглядов, но они сейчас запуганы, и, конечно, не признаются в этом, — рассказывает он.

Фото: wikipedia.org

Напомним, сейчас освобожденная от украинского режима Запорожская область активно готовится к референдуму, который решит, вступать ли региону в состав России. Об аналогичном процессе в начале лета заявил и глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко.



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Артем Гафаров