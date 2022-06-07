В Мелитополе сообщили о начале подготовки к референдуму о вхождении в состав России

Глава военно-гражданской администрации Мелитополя Галина Данильченко заявила о начале подготовки к проведению референдума о присоединении к России. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы знаем, что наше будущее едино с Россией, Российская Федерация здесь навсегда. Мы начинаем готовиться к референдуму», — объявила она через telegram-канал городской администрации.

Данильченко также добавила, что Мелитополь посетил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко. Она отметила, что тот выразил благодарность работникам сферы ЖКХ, медицины, образования и руководству региона, а также каждому жителю за вклад в построение мирной жизни.

Фото: realnoevremya.ru

25 мая стало известно, что руководство Запорожской области Украины заявило о желании региона войти в состав России. 11 мая власти Херсонской области объявили, что намерены обратиться к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. Кроме того, в области с нуля создадут пенсионные органы и выстроят банковскую систему.

В конце мая Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей будет действовать упрощенный порядок обращения за получением российского гражданства. Рассмотрение заявлений для таких лиц и принятие по ним решений должно осуществляться в срок не больше трех месяцев со дня подачи заявления и представления документов.



Дарья Акимова