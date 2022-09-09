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В Уфе горит торговый центр «Меркурий»

20:59, 09.09.2022
В Уфе горит торговый центр «Меркурий»
Фото: 02.mchs.gov.ru

В Уфе тушат пожар в торговом центре «Меркурий». Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.

— На момент прибытия наблюдалось открытое горение на втором этаже торгового центра. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К тушению привлечены 78 человек и 28 единиц техники, — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.

На месте пожара уже находится начальник Главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов. Направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.

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Татьяна Леухина
Происшествия Башкортостан

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