В Уфе горит торговый центр «Меркурий»
В Уфе тушат пожар в торговом центре «Меркурий». Об этом сообщает ГУ МЧС по Башкортостану.
— На момент прибытия наблюдалось открытое горение на втором этаже торгового центра. Тушение ведется по повышенному третьему рангу пожара. К тушению привлечены 78 человек и 28 единиц техники, — приводит «Интерфакс» заявление пресс-службы ведомства.
На месте пожара уже находится начальник Главного управления МЧС России по республике Марат Латыпов. Направлены эксперты испытательной пожарной лаборатории.
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