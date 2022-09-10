Сегодня в Татарстане небольшой дождь и до +14 градусов

В субботу, 10 сентября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный северо-западный ветер. Местами возможен небольшой дождь.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, дневные температуры не превысят +9—14 градусов. В Казани сегодня ожидается от +10 до +13 °С, в Набережных Челнах — от +10 до +12 °С.

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре Татарстана объяснили, что очень холодная погода с температурами ниже климатической нормы на 4—6 градусов связана с влиянием обширного тропосферного циклона. В отдельных районах ночью и утром возможны слабые заморозки.



По предварительному прогнозу синоптиков, в начале следующей недели, 12 и 13 сентября, вероятность дождей небольшая. Днем потеплеет до +15—18 °С.

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Татьяна Демина