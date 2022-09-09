Более 300 предприятий Татарстана готовы предложить работу беженцам из Украины, ДНР и ЛНР

В Татарстане работу переселенцам из Украины, ДНР и ЛНР готовы предложить 319 предприятий республики. Об этом сообщили в Министерстве труда, занятости и социальной защиты республики.

В этих предприятиях имеется более 5,6 тысячи вакантных мест, в том числе 1,6 тысячи мест с предоставлением жилья. В Татарстан прибыли 543 трудоспособных жителя Украины, ДНР и ЛНР. Работу в республике нашли 344 человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Минтруда Татарстана уточнили, что остальные не трудоустроились потому, что сейчас ухаживают за детьми, больными членами семьи и из-за собственного состояния здоровья.

1 апреля в Казань прибыл первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



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Татьяна Леухина