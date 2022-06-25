Украинские визы можно будет оформить в восьми российских городах, в том числе и в Казани

С 1 июля украинские визы можно будет оформить в центрах VFS Global в восьми городах России: Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре. Об этом заявили в МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что наличие визы не гарантирует въезда в страну. Окончательное решение будут принимать сотрудники погранслужбы.

Фото: wikipedia.org

Визовые ходатайства будут прорабатывать украинские дипломатические учреждения в третьих странах в сотрудничестве с украинскими компетентными органами. Находящиеся на территории третьих стран россияне смогут обратиться за визой в зарубежные дипломатические учреждения Украины.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству проработать вопрос пересмотра режима въезда российских граждан. Он начнет действовать с 1 июля. 24 февраля, в день начала спецоперации РФ на Украине, президент страны Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.



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Татьяна Леухина