Главный санитарный врач Челнов рассказал, кому из работников необходимо носить маски
Работники пищеблоков в образовательных учреждениях и детских дошкольных учреждениях должны работать в масках и перчатках. Об этом заявил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.
Индивидуальные средства защиты рекомендованы к ношению в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового пребывания людей, передает ТНВ.
В августе масочный режим вернули в челнинском исполкоме. Также МУП «Метроэлектротранс» для работников всех подразделений ввел масочный режим.
Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале августа поручал обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.
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