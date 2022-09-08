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Главный санитарный врач Челнов рассказал, кому из работников необходимо носить маски

21:51, 08.09.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Главный санитарный врач Челнов рассказал, кому из работников необходимо носить маски
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Работники пищеблоков в образовательных учреждениях и детских дошкольных учреждениях должны работать в масках и перчатках. Об этом заявил главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизар Бариев.

Индивидуальные средства защиты рекомендованы к ношению в лечебно-профилактических учреждениях и местах массового пребывания людей, передает ТНВ.

В августе масочный режим вернули в челнинском исполкоме. Также МУП «Метроэлектротранс» для работников всех подразделений ввел масочный режим.

Президент Татарстана Рустам Минниханов в начале августа поручал обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

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Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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