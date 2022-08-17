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В Челнах вводят масочный режим в исполкоме города

14:20, 17.08.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Челнах вводят масочный режим в исполкоме города
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах с 18 августа вводится масочный режим в исполкоме города. Об этом сообщается в telegram-канале мэрии.

Вчера Роспотребнадзор рекомендовал вернуть масочный режим в регионах с высокой заболеваемостью COVID-19. Средства индивидуальной защиты рекомендуется носить в том числе в местах скопления людей, на транспорте и в закрытых помещениях (по месту работы или учебы).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов на прошлой неделе поручил обеспечить строгое соблюдение санитарных противоэпидемиологических требований в трудовых коллективах, образовательных организациях и других учреждениях социальной сферы.

В понедельник вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева сообщала «Реальному времени», что к обязательному ношению масок в республике пока возвращаться не планируют.

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Татьяна Леухина
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