Каждый пятый казанец планирует воспользоваться программой туристического кешбэка

Каждый пятый казанец воспользовался или планируется воспользоваться программой туристического кэшбэка. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

О программе кэшбэка за путешествия по России знают 74% опрошенных казанцев: 31% — подробно, 43% — что-то слышали. 26% признались, что впервые слышат о ней.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

19% казанцев уже воспользовались или планируют воспользоваться программой туристического кэшбэка до 10 сентября. 45% признались, что скорее не будут пользоваться компенсацией расходов за поездки по России, 36% — однозначно отказались от подобной идеи.

Больше всего о программе туристического кешбэка знают казанцы с доходом от 80 тыс. рублей. Также среди них больше тех, кто однозначно готов воспользоваться предложением от государства или уже получил компенсацию.

Глава Ростуризма Зарина Догузова ранее заявила, что россиянам в рамках стартовавшего 25 августа осеннего этапа туристического кешбэка вернулось уже почти 1,5 миллиарда рублей.

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Илина Хакимова