Камская транспортная прокуратура привлекла владельца судна за отсутствие удобств для инвалидов

Камская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства о безопасности плавания и законодательства о социальной защите инвалидов на судне «Кристалл», осуществляющем пассажирские перевозки на Каме в Нижнекамском районе.

Выяснилось, что на судне нет предохранительной сетки, которая должна закрывать зазор между причалом и судном в месте установки забортного трапа (сходни); спасательные средства не соответствуют предъявляемым требованиям; горюче смазочные материалы хранятся с нарушением мер пожарной безопасности.

Также на судне нет условий для беспрепятственной посадки и высадки маломобильных групп населения, использующих кресла-коляски; звуковая и зрительная информация, надписи, знаки и иная текстовая и графическая информация рельефно-точечным шрифтом Брайля не дублируются.

Выявленные нарушения могут создать угрозу безопасности жизни и здоровья пассажиров, а также угрозу безопасности движения на внутреннем водном транспорте, отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В этой связи Камский транспортный прокурор вынес судовладельцу представление об устранении выявленных нарушений. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле транспортной прокуратуры.

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Татьяна Леухина