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Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом»

18:31, 08.09.2022
Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом»

«Ак Барс» объявил состав на первый домашний матч сезона с владивостокским «Адмиралом».
Первую тройку нападения составили Кагарлицкий — Шипачев и Тарасов. Вторую — Галиев — Семенов — Радулов.


Ранее тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщал, что тренерский штаб решил не вносить изменений в победный состав, обыгрывавший ЦСКА в Москве.

Начало игры — 19.30 по московскому времени.

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