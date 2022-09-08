Стал известен состав «Ак Барса» на матч с «Адмиралом»
«Ак Барс» объявил состав на первый домашний матч сезона с владивостокским «Адмиралом».
Первую тройку нападения составили Кагарлицкий — Шипачев и Тарасов. Вторую — Галиев — Семенов — Радулов.
Ранее тренер «Ак Барса» Юрий Бабенко сообщал, что тренерский штаб решил не вносить изменений в победный состав, обыгрывавший ЦСКА в Москве.
Начало игры — 19.30 по московскому времени.СпортХоккей Татарстан
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