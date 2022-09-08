Тренер «Ак Барса» ждет, что на первом домашнем матче трибуны будут заполнены

Тренер казанского «Ак Барса» Юрий Бабенко перед первым домашним матчем в сезоне 2022/2023 с владивостокским «Адмиралом» поделился ожиданиями от болельщиков.



— Особого волнения перед первым домашним матчем нет. Хотелось бы увидеть полные трибуны и сыграть соответствующим образом, чтобы порадовать болельщиков.

Сегодня увидим, насколько победа над ЦСКА раскрепостила игроков. Если смотреть на 5 заброшенных шайб, то надо вспомнить и предыдущую игру, где мы не забили. Моменты создаем, нужно их реализовывать.

Также Бабенко рассказал, ждать ли перестановок в составе.

— Есть те хоккеисты, которые не играли в Москве. Думаю, после сегодняшней домашней игры они начнут тренироваться в основной группе. В концовке матча с ЦСКА стало получаться у некоторых звеньев, поэтому решили пока не трогать их.

В предыдущих двух встречах в Москве «Ак Барс» «всухую» уступил «Динамо» (2:0), а также обыграл действующих чемпионов ЦСКА (1:5). Сегодня подопечные Олега Знарка примут «Адмирал». Начало игры — в 19.30.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».