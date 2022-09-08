Хуснуллин заявил, что участок трассы М-12 в Подмосковье запустили на год раньше

Строительство участка трассы М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань в Подмосковье завершили на год раньше. Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на церемонии открытия дороги.

— От старта проекта летом 2020 года прошло два года. Мы завершили данные работы с опережением минимум на один год. И сегодня вот уже готовы его запускать, — приводит «Интерфакс» его слова.

Сейчас в строительстве трассы М-12 Москва — Казань задействованы 30 тысяч человек и 9 тысяч единиц техники в круглосуточном режиме.

По словам Хуснуллина, «если не произойдет ничего непредвиденного» до конца 2022 года планируется запустить участок протяженностью 106 км до Владимира с обходом.

Сегодня президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принимает участие в церемонии открытия магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги. Первый участок трассы Москва — Казань составляет 23 километра и соединит ЦКАД и Московское большое кольцо.



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Татьяна Леухина