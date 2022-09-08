В Татарстане в начале сентября снизились цены на помидоры и макароны

В начале сентября в Татарстане зафиксировали снижение цен на свежие помидоры, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта и некоторые другие основные продукты питания. Минимально подешевела свинина и вермишель — на 0,01%.

Стоимость свежих помидор с 29 по 5 сентября снизилась на 5,73%, до 64,15 рубля за килограмм, следует из данных Татарстанстата. Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта за это время подешевели на 2,08%, до 73 руб./кг.

На 1,8% за неделю в республике снизились цены на яблоки — до 101,31 руб./кг. Фруктово-ягодные консервы подешевели на 1,17% — средняя цена на 5 сентября составила 474,14 руб./кг.

Фото: Татарстанстат

Также в Татарстане подешевели сосиски и сардельки, полукопченая и вареная колбаса, сметана, фруктово-ягодные консервы для детского питания и пшено. Незаметно снизились цены на баранину, мясные консервы для детского питания, сливочное масло, питьевое цельное пастеризованное и стерилизованное молоко 2,5—3,2% жирности, сыры, печенье, пшеничная мука, шлифованный рис, а также бананы.



В начале сентября в Татарстане также подешевели продукты, входящие в так называемый борщевой набор, — картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.



Подорожали с 29 сентября по 5 сентября в Татарстане куриные яйца, черный байховый чай и некоторые другие продукты питания. Без изменения остались цены на хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной муки различных сортов.



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Татьяна Демина