В Татарстане в начале осени подешевели продукты из «борщевого набора»

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале сентября зафиксировали снижение цен на продукты, входящие в так называемый борщевой набор. Подешевели картофель, свежая белокочанная капуста, морковь, столовая свекла и репчатый лук.

Заметнее всего с 29 августа по 5 сентября в республике снизились цены на морковь. Она подешевела на 12,11%, до 30,67 рубля за килограмм, следует из подсчетов Татарстанстата.

Лук в Татарстане в начале осени подешевел на 11,55%, до 34,95 руб./кг, а картофель — на 7,98%, до 27,31 руб./кг. Средняя цена на столовую свеклу снизилась на 7,57%, до 28,8 руб./кг. Капуста в республике подешевела на 6,4%, до 17,87 руб./кг

Фото: Максим Платонов

Снижение цен на продукты из «борщевого набора» фиксируется в Татарстане не первую неделю. С 22 по 29 августа заметнее всего подешевела капуста — на 9,92%. За это же время средняя цена на морковь в республике упала на 9,75%.



На этой неделе в Татарстане начнут работать традиционные субботние сельскохозяйственные ярмарки. В Казани купить фермерскую продукцию можно будет на 15 площадках.



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Татьяна Демина