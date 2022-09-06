Турнир «Стальная воля» состоится в Казани

РФС и СИБУР в период с 7 по 11 сентября проведут в Казани этап всероссийских соревнований по футболу среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

«Стальная воля» — турнир, не имеющий аналогов в России. Он собирает более 400 спортсменов из 20 регионов страны. Состязания проходят в шести дисциплинах:

футбол лиц с интеллектуальными нарушениями (ЛИН);

футбол глухих;

футбол слепых B1;

футбол на электроколясках;

футбол лиц с заболеваниями ЦП (церебральный паралич);

футбол ампутантов.

Первый этап турнира уже позади. Его встречал с 3 по 7 августа Нижний Тагил. Второй состоится в Казани в сентябре. Площадками для спортивных баталий станут спортзал СК КАИ «Олимп», СК «Триумф», СК «Ярдем» и футбольный легкоатлетический манеж. Из Казани турнир переместится в Сочи. Третий этап будет проходить в период с 9 по 13 ноября.

«Стальная воля» — не только турнир, который популяризует футбол среди людей с инвалидностью и ОВЗ. Это важное средство социальной и физической реабилитации, интеграции футболистов с ограниченными возможностями здоровья в современное общество», — сообщается на сайте РФС. И отмечается, что 10 сентября, в рамках казанского этапа, РФС и СИБУР проведут круглый стол, где главной темой обсуждения станет многообразие и инклюзивность (Diversity&Inclusion), не только в спорте, но и вопросы дальнейшего саморазвития, образования, а также карьерные перспективы и возможности людей всех категорий инвалидности.

«В продолжение совместных экологических инициатив СИБУРа и РФС на фестивале будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок из-под напитков. Собранный пластик отправят на переработку, полученное вторсырье станет частью экологичного материала Vivilen. После окончания фестиваля использованные для оформления баннеры также получат повторное применение — их направят в приют для животных «Кот и пес» в Казани для утепления вольеров», — также сообщается на сайте РФС.

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