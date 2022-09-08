Федеральная сеть фитнес-клубов DDX займет верхний этаж бывшего «Детского мира» в Казани

Федеральная сеть фитнес-клубов DDX заключила долгосрочный договор аренды 1 425 кв. м, согласно которому полностью займет пятый этаж торгового объекта на Пушкина, 2, собственником которого является сеть «Золотое Яблоко». Таким образом, владельцы екатеринбургской сети магазинов косметики «Золотое яблоко» завершили формирование пула арендаторов в историческом торговом здании в центре Казани.

Открытие фитнес-клуба запланировано на конец 2022 года. Размер ставок и сроки аренды не называются. В прошлом году в аренду структурам миллиардера Рыбакова были сданы площади под открытие смарт-офисов SOK. Они разместятся на втором, третьем и четвертых этажах комплекса. Консультантом выступила консалтинговая компания CORE XP.

— Сейчас мы на практике наблюдаем трансформацию классических торговых центров в многофункциональные комплексы (МФК). Этому способствуют такие факторы, как уход международных брендов и освобождение занимаемых ими площадей, сокращение площадей кинотеатров, которые обычно расположены на верхних этажах ТЦ, что влечет преобразование этих помещений в схожие по типу форматы (развлечения и сервисы), — отмечает в сообщении консалтинговая компания CORE XP. — Помимо этого, начиная с 2020 года наблюдается трансформация потребительского поведения — посещаемость ТЦ снизилась, фокус сместился в сторону онлайн-покупок и покупок у дома. Как следствие, собственники торговых центров «взяли курс» на включение торговых объектов в повседневную жизнь горожан — теперь они все больше отвечают ежедневным запросам. К последним, безусловно, относится фитнес.

Сеть фитнес-клубов DDX заключила долгосрочный договор аренды 1 425 кв. м, согласно которому полностью займет пятый этаж бывшего здания «Детского мира» в Казани. Фото: Максим Платонов

— Сделка с DDX стала завершающей сделкой по проекту здания на ул. Пушкина, 2 в Казани. Оператор полностью занял оставшуюся вакантную площадь. Мы долго прорабатывали возможные концепции и форматы, которые смогут соответствовать заданному «Золотым Яблоком» и сетью коворкингов SOK позиционированию объекта. Нам было важно найти оператора, концепция которого отвечает новым реалиям рынка, а миссия и ценности откликаются потребностям сформированной аудитории, — сообщила «Реальному времени» Алена Умбетхалиева, заместитель директора отдела аренды торговых помещений COPE-XP.

Луиза Игнатьева