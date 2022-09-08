На улучшение условий и охраны труда в Набережных Челнах за три года выделят 120 тысяч рублей

В Набережных Челнах утвердили программу «Улучшение условий и охраны труда на 2023—2025 годы». На ее финансирование из городского бюджета направят 120 тысяч рублей, по 40 тысяч рублей на каждый год. Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома Челнов Фарид Салахов.

Среди задач программы отмечается:

Снижение уровня производственного травматизма, в первую очередь с тяжелым и смертельным исходом;

Создание работникам здоровых и безопасных условий труда в процессе их трудовой деятельности.

Ожидаемым результатом должно стать снижение к 2025 году количества нарушений требований охраны труда и уменьшение числа несчастных случаев до 40 единиц (2022 год — 43).

Разработчиком и исполнителем программы является Отдел обеспечения безопасности населения (ООБН). Ему необходимо ежеквартально и по итогам каждого года осуществлять контроль за ее реализацией.

Фото: Максим Платонов

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Максим Кокунин