В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей по улице Мулланура Вахитова

В Казани поэтапно ограничат движение автомобилей по улице Мулланура Вахитова. Это связано с реконструкцией магистрального тепловода, сообщает мэрия города.

С 22 часов 10 сентября до 6 часов 11 сентября будет закрыт местный проезд на участке от здания №6 до здания №8 по улице Вахитова.

С 22 часов 20 сентября до 6 часов 21 сентября ограничат движение по местному проезду возле здания №8 по улице Проточной.

С 22 часов 25 сентября до 6 часов 26 сентября будет закрыт местный проезд возле здания №6а по улице Вахитова.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, сегодня в Казани ограничат движение автомобильного транспорта по улице Четаева. Так, на один день будет перекрыт местный проезд возле дома №20. Отмечается, что это связано со строительством сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.



Также со вчерашнего дня и до 21 сентября в столице Татарстана ограничат движение автомобильного транспорта на участке по улице 2-й Юго-Западной. Уточняется, что будет закрыта проезжая часть возле дома №26. Там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.



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Максим Кокунин