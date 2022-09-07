В Казани на один день ограничат движение по местному проезду по улице Четаева

Фото: Максим Платонов

В Казани 8 сентября ограничат движение автомобильного транспорта по улице Четаева, сообщает мэрия города.

Так, на один день будет перекрыт местный проезд возле дома №20 по улице Четаева. Отмечается, что это связано со строительством сетей водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани с сегодняшнего дня и до 21 сентября ограничат движение автомобильного транспорта на участке по улице 2-й Юго-Западной.

Уточняется, что будет закрыта проезжая часть возле дома №26 по ул. 2-й Юго-Западной. Там будет проводиться капитальный ремонт теплотрассы.

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Максим Кокунин