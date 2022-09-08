На разворотной петле у казанского речного порта подключили дополнительную троллейбусную линию

В Казани подключили дополнительную троллейбусную линию у речного порта. Она нужна, чтобы не мешать движению на время стоянки некоторых троллейбусов, сообщает мэрия города.

Уточняется, что для подключения доплинии сотрудники МУП «Метроэлектротранс» смонтировали 200 метров контактного провода, установили управляемые расходные и сходные стрелки, а также выправили две опоры контактной сети.

Кроме того, за прошедшую неделю были произведены работы по поднятию высоты контактной сети на четырех пролетах у дома №97 по улице Тукая, вытянут контактный провод и продольные тросы на улицах Амирхана и Чистопольской. Также специалисты восстановили высоковольтный кабель на подстанции №3.

Фото: Комитет по транспорту Казани

Во вторник сообщалось, что «Метроэлектротранс» Казани подвел итоги работы службы путевого хозяйства наземного транспорта за летние месяцы 2022 года. Из наиболее значимых — переустройство трамвайных путей по улице Бурхана Шахиди: заменен 271 метр рельсошпальной решетки, а также установлено 168 путевых тяг.

Кроме того, большой объем работы был выполнен при строительстве постоянных трамвайных путей по проспекту Победы от ул. Минской до ул. Академика Завойского. Уложено 523 метра рельсошпальной решетки постоянных путей и демонтирован 761 метр объездных, установлено 8 температурных компенсаторов и 208 путевых тяг.

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Максим Кокунин